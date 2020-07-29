بالفيديو.. حجاج بيت الله الحرام يؤدون السعي بين الصفا والمروة

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): بدأ حجاج بيت الله الحرام اليوم الأربعاء السعي بين الصفا والمروة ضمن شعائر يوم التروية . بدأ حجاج بيت الله الحرام اليوم الأربعاء السعي بين الصفا والمروة ضمن شعائر يوم التروية . ونشرت إمارة مكة المكرمة قبل قليل فيديو للحجاج أثناء السعي ، والذي أوضح مسافات التباعد الإجتماعي وآداء المناسك بسلاسة ويُسر . إقرأ أيضاً :

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