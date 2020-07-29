شكرا لمتابعة خبر عن "الصحة" تكشف حقيقة العدوى بمرض "البهاق" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشفت وزارة الصحة اليوم الأربعاء حقائق هامة حول مرض الوباء بعد انتشار بعض المخاوف الخاطئة عنه . كشفت وزارة الصحة اليوم الأربعاء حقائق هامة حول مرض الوباء بعد انتشار بعض المخاوف الخاطئة عنه . وقالت " الصحة " أن مرض البهاق غير معدي ولا توجد فوارق جنسية او عرقية في معدلات انتشاره . الجدير بالذكر ان البهاق هو فقدان الجلد لونه الطبيعي نتيجة نقص صبغة الميلانين و نسبة انتشار المرض هي 1% بين مجموع السكان في جميع انحاء العالم .

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