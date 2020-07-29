شكرا لمتابعة خبر عن سر تسمية "فيلات التعويضات" بمكة المكرمة منذ عام 1957 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

كشفت دارة الملك عبد العزيز سر تسمية " فيلات التعويضات " في مكة المكرمة بهذا الإسم .

وقالت الدارة ان هذا الإسم يعود لأعمال التوسعة الأولى للحرم المكي الشريف عام 1376 هـ / 1957 م .

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وأوضحت أن المملكة حينها دفعت تعويضات كبيرة لأصحاب البيوت والدكاكين بواقع 200 مليون ريال وهو مبلغ كبير في ذلك الوقت ، مقابل هدم 500 بيت و1500 دكان .

وبالفعل تمكن أصحاب هذه البيوت من إنشاء فيلات بديلة على طراز معماري حديث ، لذا أطلق عليها " فيلات التعويضات" .