شكرا لمتابعة خبر عن لجنة مكافحة الجريمة تقسم جرائم الإتجار بالبشر وتوضح خطورتها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قسمت لجنة مكافحة جرائم التجار بالأشخاص إلى 3 عناصر(أفعال، ووسائل، وغايات)، وتتضمن في نقل الأشخاص أواستخدامهم أو أو استقبالهم من أجل إساءة السمعة.

وأوضح حساب مكافحة جرائم الإتجار عبر وسائل التواصل الإجتماعي بأن هذة الجرائم تشمل "الإكراه أو التهديد، الاحتيال أو الخداع أو الاختطاف، استغلال الوظيفة أو النفوذ أو إساءة استعمال السلطة أو استغلال ضعفه"، والغايات فتشمل "الاعتداء الجنسي، العمل، الخدمة قسرًا، التسول، الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستبعاد، نزع الأعضاء، إجراء تجارب طبية".

ويذكر بأن هيئة حقوق الإنسان قد أطلقت حملة "معًا لمكافحة الاتجار بالأشخاص في المملكة" بهدف القضاء على هذه الجريمة الإنسانية، حيث قال رئيس الهيئة، عواد بن صالح العواد، عبر حسابه على تويتر، بأن «جريمة الاتجار بالأشخاص تعد من أكثر النشاطات الإجرامية في العالم اليوم، ونحن بحاجة إلى التعاون من أجل القضاء على هذه الجريمة التي تشكل إساءة لحقوق الإنسان».