تعرف على مشعر منى المقدس الذي يشهد يوم التروية وأيام التشريق

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):كشفت وزارة الحج والعمرة عن معلومات هامة حول مشعر منى الذي يتجه إليه الحجاج اليوم الأربعاء لقضاء يوم التروية .
ويُعد مشعر منى أول المشاعر المقدسة التي يمر بها الحجيج ، وهو يقع ضمن حدود الحرم ولا يُسكن إلا مدة الحج .
أما موقعه تحديداً، فهو بين مكة المكرمة ومشعر المزدلفة على بعد 7 كم شمال شرق المسجد الحرام ، وهو واد تحيط به الجبال من الجهتين الشمالية والجنوبية ، ويقضي فيه الحاج يوم التروية وأيام التشريق الثلاثة .
وانطلق حجاج بيت الله الحرام لآداء طواف القدوم اليوم الأربعاء " يوم التروية " وسط اتخاذ الإجراءات الوقائية .
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