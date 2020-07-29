شكرا لمتابعة خبر عن تعرف على مشعر منى المقدس الذي يشهد يوم التروية وأيام التشريق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

كشفت وزارة الحج والعمرة عن معلومات هامة حول مشعر منى الذي يتجه إليه الحجاج اليوم الأربعاء لقضاء يوم التروية .

ويُعد مشعر منى أول المشاعر المقدسة التي يمر بها الحجيج ، وهو يقع ضمن حدود الحرم ولا يُسكن إلا مدة الحج .

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أما موقعه تحديداً، فهو بين مكة المكرمة ومشعر المزدلفة على بعد 7 كم شمال شرق المسجد الحرام ، وهو واد تحيط به الجبال من الجهتين الشمالية والجنوبية ، ويقضي فيه الحاج يوم التروية وأيام التشريق الثلاثة .

وانطلق حجاج بيت الله الحرام لآداء طواف القدوم اليوم الأربعاء " يوم التروية " وسط اتخاذ الإجراءات الوقائية .

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