شكرا لمتابعة خبر عن ضبط مركبة محملة بالكرشة الفاسدة في الشوقية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حسين العلي (صدى):

ضبطت الإدارة العامة لشؤون البلديات، ممثلةً في بلدية الشوقية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع الدوريات الأمنية ، مركبة نقل محملة بكراتين كرشة فاسدة غير صالحة للإستهلاك الآدمي، كانت مُعدة ومُجهزة لتوزيعها وتسويقها على المستهلكين.

وأوضح رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس أكرم علي الحربي، أنَّ الفِرق الرقابية بالبلدية تمكنت من ضبط الشاحنة المخالفة لإشتراطات النقل والتخزين ضمن نطاق البلدية، وأتلفت 850 كجم من الكرشة الفاسدة ، مشيراً إلى حجز المركبة وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات وإتخاذ الإجراءات النظامية بحق قائدها.

وأكّد أن البلدية تكثّف نشاطها الرقابي، من خلال حرصها على متابعة مثل هذه المخالفات والتأكّد من سلامة كل ما يُعرض ويُباع من الأطعمة والمواد الغذائية، مشيراً إلى أن البلدية لن تتوانى في إيقاع أشد العقوبات على المخالفين والمتهاونين في تطبيق الأنظمة والتعليمات، حفاظاً على صحة المستهلكين وتأمين الأجواء الصحية لهم.

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