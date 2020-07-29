شاهد قصة شاب يتزوج دمية في السعودية

تصدرت قصة شاب يتزوج دمية في السعودية اليوم الاربعاء مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة ، وذلك بعد إعلان أحد النشطاء السعوديين رغبته في ذلك بعد بث مقطع فيديو على حسابه عبر توتير.

وكتب الناشط السعودي في المقطع المصور :" عقدت قراني اليوم وقررت الزواج من هذا الدبدوب الابيض ، الذي يمسكه بكلتا يديه ، حيث انتشرت قصته كالنار في الهشيم على كافة مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية".

ورغم تناول فيديو الناشط السعودي الذي تزوج من الدمية بسخرية ، الا أنه نجح في تسليط الضوء على قضية غلاء المهور في المملكة.

وعقب ناشط يدعى محمد على القصة قائلا :" طبعا ما ألومه ، تجيني بنت تطلب مهر 60 ألف وذهب وسفريات غاليه وبيت فله ، ليش انتي متزوجه صراف علشان فلوس".

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بدوره قال ماجد الماجد :" ربما الميزة الوحيدة في هذه الدمى أنها ستخفض المهور طبعا لا أؤيدها ، مستدركا :" لكن حينما رأيت هذا الهاشتاق فكرت لماذا فعل ذلك بدل الزواج بإنسانه".

ويعاني الشباب في السعودية من غلاء مهور الفتيات بشكل كبير ، حيث تعتبر هذه القضية من أبرز القضايا الشائكة التي تواجه الشبان في المملكة ، حينما يقررون الزواج ، لذلك يعزف الكثير منهم عن الارتباط ، ويذهب آخرون للزواج من جنسيات عربية اخرى".