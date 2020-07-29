خادم الحرمين وولي العهد يهنئان ملك المغرب بذكرى توليه الحكم

تمنَّيا له ولشعبه التقدم والازدهار
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة للملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، بمناسبة ذكرى تولي جلالته مهام الحكم في بلاده.
وأعرب الملك المفدى –باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية– عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب المملكة المغربية الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة إلى الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية بمناسبة ذكرى تولي جلالته مهام الحكم في بلاده.
وعبَّر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيًا لحكومة وشعب المملكة المغربية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.
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