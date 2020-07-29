بالفيديو.. وزير الحج يوجه رسالة إلى ضيوف الرحمن فور الوصول إلى منى

وجَّه وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بنتن، رسالة إلى ضيوف الرحمن؛ وذلك فور وصولهم إلى منى، مؤكدًا أن من اختارهم هو رب العالمين لأداء فريضة الحج في الموسم الاستثنائي، وسط انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال وزير الحج للحجاج: «أنتم ضيوف الرحمن وضيوف خادم الحرمين الشريفين وضيوف الوطن، واختاركم رب العالمين من بين الملايين والمليارات من البشر حول العالم».

وأضاف: «والله تسعدوننا.. والله نحب رؤوسكم كلكم واحدًا واحدًا إن شاء الله؛ لأن مكانتكم عالية».

ووجَّه أحد الحجاج رسالة إلى الوزير قائلًا: «نشكركم ونشكر خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين والحكومة المباركة، مقدمين لنا كافة الخدمات.. وهذا شيء غير مستغرب».

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وأتم وزير الحج حديثه قائلًا: «أبناء الوطن جميعهم أتوا يخدمون ويساعدون ويتطوعون لمساعدة ضيوف لرحمن».

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