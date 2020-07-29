البرلمان العربي يرحب بـ«آلية السعودية» لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض

رحب رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم، بالآلية التي قدمتها المملكة لتسريع العمل في تنفيذ اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، الذي تم توقيعه في الخامس من نوفمبر 2019م.

وثمن رئيس البرلمان العربي، عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، الجهود المخلصة والمقدرة التي بذلتها المملكة العربية السعودية لجمع الأشقاء اليمنيين، ومعالجة الخلافات، وإزالة العقبات التي تسببت في تأخير تنفيذ اتفاق الرياض، باعتباره ركيزة أساسية للحفاظ على سيادة اليمن وتحقيق وحدته.

وأكد أن هذه الآلية تأتي استكمالًا لجهود السعودية في تعزيز وحدة اليمن الشقيق وتحقيق أمنه واستقراره، كما ستُسهم في توحيد الصف اليمني، وتفعيل مؤسسات الدولة، وتنفيذ المشروعات الإنسانية وتسريع عجلة التنمية في المناطق المحررة، بما يعود بالنفع على الشعب اليمني الشقيق ويخفف معاناته.

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ودعا رئيس البرلمان العربي جميع الأطراف إلى سرعة العمل على تنفيذ هذه الآلية وتغليب مصالح الشعب اليمني وتوحيد الجهود في مواجهة ميليشيا الحوثي الانقلابية، واستعادة مؤسسات الدولة الشرعية، وضمان وحدة وسلامة أراضي الجمهورية اليمنية.

وأعرب السلمي عن دعم البرلمان العربي التام للجهود التي يبذلها تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية لتحقيق الأمن والاستقرار وصناعة السلام والتنمية في اليمن، والتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية يُنهِي الانقلاب ويُعيد السلطة الشرعية على كافة الأراضي اليمنية، وفق المرجعيات الثلاث: مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وخاصةً القرار رقم 2216.

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