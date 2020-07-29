تجهيز ٢٥١٧ جامعًا ومسجدًا لأداء صلاة عيد الأضحى بمكة المكرمة

مع تطبيق الإجراءات الاحترازية
أكمل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة، ممثلًا بإدارة المساجد بالفرع، استعداداته لتهيئة وتجهيز ٢٥١٧ جامعًا ومسجدًا بمنطقة مكة المكرمة وجميع المحافظات التابعة له لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام ١٤٤١هـ؛ حيث تم تجهيز ١٨٠٧ جوامع و٧١٠ مساجد إضافية لمنع الزحام.
وأشار المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة الدكتور سالم بن حاج الخامري؛ إلى أن الفرع أنهى استعداداته لتهيئة الجوامع والمساجد المساندة لصلاة العيد لتخفيف الزحام؛ حيث رُوعي في ذلك تطبيق الإجراءات الاحترازية من تعقيم مستمر ونظافة وصيانة، وتأكيد وقوف المراقبين والعاملين ميدانيًّا للتأكد من جاهزية جميع المساجد والجوامع.
ودعا الجميع إلى الالتزام بالضوابط الاحترازية والوقائية التي اعتمدتها وزارة الشؤون الإسلامية داخل الجوامع والمساجد، حفاظًا على سلامة المصلين وصحتهم.
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