المرور: 15 مخالفة غراماتها تتراوح بين 150 و300 ريال

جدد المرور السعودي تأكيد أن قيمة الغرامة المالية لمخالفة عدم حمل رخصة تتراوح بين 150 و300 ريال وفقًا لجدول المخالفات رقم 2.

جاء ذلك ردًّا من المرور على استفسار أحد المواطنين مفاده: «كم تبلغ مخالفة عدم حمل رخصة؟».

وقال المرور (عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر): «مرحبًا بك، تفضَّل بالاطلاع على تفاصيل استفسارك. شكرًا لتواصلك».

وأورد المرور إنفوجرافًا بعنوان «جدول المخالفات رقم 2 الغرامة المالية من 150 إلى 300 ريال»، جاء به ما يلي:

1– عدم استخدام إشارة الالتفاف عند التحول إلى اليمين أو اليسار أو التجاوز أو تغيير المسار.

2– إساءة استخدام آلات التنبيه.

3– قيام سائق الدراجة الآلية أو العادية أو ما شابه، بالتعلق بأي مركبة أخرى، أو سحب أو حمل أشياء تُعرِّض مستخدم الطريق للخطر.

4– مخالفة قواعد استعمال أنوار التلاقي.

5– عدم حمل رخصة القيادة أو رخصة السير أثناء القيادة.

6– الرجوع إلى الخلف في الطريق العام لمسافة تزيد عن 20 مترًا.

7– عدم تقديم المركبة للفحص الفني الدوري.

8– قيام السائق بتخطي أرتال المركبات أمام إشارات المرور أو نقاط الضبط الأمني باستخدام كتف الطريق أو المسار المخصص للالتفاف.

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9– عدم ربط حزام الأمان.

10– وضع حواجز داخل المركبة أو خارجها تعوق رؤية السائق.

11– مخالفة تنظيمات السير على الطريق.

12– التحرك بالمركبة بسرعة عالية، بحيث تحدث الإطارات صوتًا عاليًا.

13– التجمهر في موقع الحـادث.

14– عدم ترك السائق مسافة كافية بين مركبته والمركبة التي أمامه تسمح له بتلافي وقوع حـادث.

15– عدم توافر المتطلبات النظامية للمقطورة.

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