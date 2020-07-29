التأمينات: تم صرف معاشات أغسطس للمتقاعدين ومستفيدي «ساند»

قبل إجازة عيد الأضحى
أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أنه تم صرف معاشات شهر أغسطس لأصحاب المعاشات التقاعدية ومستفيدي «سند».
وقال الحساب الرسمي للتأمينات، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «تم صرف معاشات شهر أغسطس لأصحاب المعاشات التقاعدية ومستفيدي نظام التأمين ضد التعطل عن العمل (سند)».
وكانت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، قد أوضحت أنها سوف تقدم موعد صرف معاش شهر أغسطس لأصحاب المعاشات التقاعدية ومستفيدي نظام التعطل عن العمل (ساند) إلى اليوم الأربعاء 29 الموافق يوليو، بدلًا من الموعد المحدد مسبقًا، وهو يوم السبت 1 أغسطس.
يُشار إلى أن ما صُرف لأصحاب المعاشات التقاعدية ومستفيدي نظام التعطل عن العمل (ساند) لشهر يوليو تجاوز 3 مليارات و353 مليون ريال، استفاد منها أكثر من 917 ألف مستفيد.
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