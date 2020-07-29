الأمير فيصل بن فرحان يعدد مكاسب اليمن بعد الموافقة على «الآلية السعودية»

أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الأربعاء، أن موافقة الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي على الآلية المقترحة من المملكة العربية السعودية؛ خطوة إيجابية ستعزز الثقة بينهما، وتسمح للحكومة بممارسة أعمالها من عدن.

وأوضح الأمير فيصل بن فرحان أن الموافقة على الآلية ستسمح بتفعيل مؤسسات الدولة لخدمة الشعب اليمني وتوحيد الصفوف لإنجاح مسارات وجهود التوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن برعاية أممية.

وكان مصدر مسؤول، قد صرح بأنه انطلاقًا من حرص حكومة المملكة العربية السعودية على تنفيذ اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، الذي تم توقيعه في الخامس من شهر نوفمبر 2019، واستكمالًا لجهود المملكة في تحقيق الأمن والاستقرار وتنفيذ اتفاق الرياض؛ فقد قدمت المملكة إلى الطرفين آلية لتسريع العمل بالاتفاق عبر نقاط تنفيذية تتضمن استمرار وقف إطلاق النار، والتصعيد بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، الذي بدأ سريانه منذ 22/6/2020م.

وأضاف المصدر أنه جرى العمل على جمع طرفي الاتفاق في الرياض، وبمشاركة فاعلة من الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد استجاب الطرفان وأبديا موافقتهما على هذه الآلية، وتوافقا على بدء العمل بها، لتجاوز العقبات القائمة وتسريع تنفيذ اتفاق الرياض، وتغليب مصالح الشعب اليمني وتهيئة الأجواء لممارسة الحكومة جميع أعمالها من عدن، وانطلاق عجلة التنمية في المناطق المحررة، والدفع بمسارات إنهاء الأزمة اليمنية، وعلى رأسها مسار السلام الذي ترعاه الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن.

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كما أكد نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، أن موافقة الأطراف اليمنية على آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض؛ تُعبِّر عن الرغبة الجادة في نبذ الاختلافات، والقبول بالآخر، والسعي إلى الشراكة السياسية، ودعم مسارات الوصول إلى حل سياسي شامل وإنهاء الأزمة.

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عبر نقاط تنفيذية.. السعودية تُقدم للحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي آلية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض