وزارة الداخلية تجدد التذكير بـ«العقوبات المالية» على التجمعات العمالية المخالفة

جددت وزارة الداخلية التذكير بعقوبات التجمعات العمالية التي تشمل أي تجمع من فئة العمال داخل المنازل أو المباني تحت الإنشاء، أو الاستراحات أو المزارع ونحوها، خلاف مساكنهم، إذا تكوَّن من خمسة أشخاص فأكثر في حيز واحد ومحدد ولم تربطهم علاقة سكنية واحدة.

ونشر الحساب الرسمي لوكالة الأنباء السعودية عبر موقع تويتر، فيديوجرافًا، بعنوان (عقوبة التجمعات العمالية)، جاء فيه أنه إذا تجمَّع من فئة العمال داخل المنازل أو المباني تحت الإنشاء، أو الاستراحات أو المزارع ونحوها، خلاف مساكنهم، 5 أشخاص فأكثر في حيز واحد ومحدد ولم تربطهم علاقة سكنية واحدة؛ تكون العقوبات كما يلي:

– المرة الأولى للمخالفة: تعاقب المنشأة أو المسؤول بغرامة قدرها 50 ألف ريال، فيما تتم معاقبة كل من حضر أو من دعا لحضور التجمعات أو تسبب بها بغرامة 5000 ريال.

– المرة الثانية: تعاقب المنشأة أو المسؤول بغرامة قدرها 100 ألف ريال، فيما تتم معاقبة كل من حضر أو من دعا لحضور التجمعات أو تسبب فيها بغرامة 10.000 ريال.

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– المرة الثالثة: تتم مضاعفة العقوبة على المنشأة أو المسؤول عن ذلك، ويُحال إلى النيابة العامة، كما يحال إليها كل من حضر أو من دعا لحضور التجمعات أو تسبب فيها.

– إذا كانت المنشأة تابعة للقطاع الخاص وتم تكرار المخالفة للمرة الأولى يتم إغلاقها لمدة 3 أشهر، وإذا تكررت للمرة الثانية تغلق 6 أشهر.

– إذا كان المخالف من المقيمين في المملكة يتم إبعاده عن المملكة، ومنع دخوله نهائيًّا إليها بعد تنفيذ العقوبة الموقعة في حقه.

وأوضح الفيديو أنه على من يعلم بأي تجمع مخالف، إبلاغ الجهة المختصة بمكان حدوثه؛ وذلك على الرقم المجاني 999 في جميع مناطق المملكة باستثناء منطقة مكة المكرمة، فيكون الإبلاغ على الرقم 911.