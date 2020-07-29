أمانة جدة تغلق 478 محلا مخالفا لـ الإجراءات الوقائية

أغلقت أمانة محافظة جدة 478 محلا تجاريا لأنشطة متنوعة خالفت البروتوكولات الوقائية والإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد، وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، بأنه بعد صدور قرار رفع منع التجول والسماح لجميع الأنشطة بممارسة أعمالها، قامت الأمانة بتكثيف جهودها الرقابية في نطاق 19 بلدية فرعية والإدارات التابعة لها على جميع المحلات والأنشطة التجارية حيث تم تكليف المراقبين بالتأكد من الالتزام بالبروتوكولات الوقائية الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، وشملت الجولات جميع الأنشطة التجارية وأسفرت عن إغلاق 478 محلا تجاريا.

وأكد الزهراني بأنه لاتهاون في ذلك، وحرص أمانة محافظة جدة على ضرورة التزام المنشآت التجارية بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والقطاعات ذات الاختصاص، عبر تطبيق "البروتوكولات" الوقائية المعتمدة، منها إجراءات التباعد الاجتماعي، والالتزام بارتداء قناع الوجه "الكمامة" والقفازات، والقيام بالتعقيم والتطهير المستمر للمنشأة، وتوفير وسائل التعقيم والاحتراز الوقائي لمرتاديها.

وأعرب المهندس الزهراني عن شكره لسكان جدة على تعاونهم في التبليغ عن المخالفات البلدية من خلال رقم وتطبيق الطوارئ بلدي 940 للمساهمة في تحسين الخدمات المقدمة لهم وبما يحقق الصحة العامة.