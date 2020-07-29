أمانة جدة تغلق 478 محلا مخالفا لـ الإجراءات الوقائية

وأكد الزهراني بأنه لاتهاون في ذلك، وحرص أمانة محافظة جدة على ضرورة التزام المنشآت التجارية بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والقطاعات ذات الاختصاص، عبر تطبيق "البروتوكولات" الوقائية المعتمدة، منها إجراءات التباعد الاجتماعي، والالتزام بارتداء قناع الوجه "الكمامة" والقفازات، والقيام بالتعقيم والتطهير المستمر للمنشأة، وتوفير وسائل التعقيم والاحتراز الوقائي لمرتاديها.
وأعرب المهندس الزهراني عن شكره لسكان جدة على تعاونهم في التبليغ عن المخالفات البلدية من خلال رقم وتطبيق الطوارئ بلدي 940 للمساهمة في تحسين الخدمات المقدمة لهم وبما يحقق الصحة العامة.
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