السعودية اليوم / رئيس بلدية الدرب يتفقد عددا من المشروعات البلدية الجاري تنفيذها



الدرب 08 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 29 يوليو 2020 م واس

تفقد رئيس بلدية محافظة الدرب المهندس محمد بن محسن خرمي ميدانياً أمس، مراحل العمل لعدد من المشروعات البلدية الجاري تنفيذها، وذلك ضمن جولات مختلفة لمتابعة سير العمل.

وشملت الجولة التفقدية، مشروع منتزه الدرب العام، الذي يحوي عددًا من المرافق منها ممشى رياضي بطولٍ يصل إلى 1600 متر طولي، ومجرى مائي ونوافير بطول 800 متر طولي، وممشى للدرجات وذوي الاحتياجات الخاصة بطول 1600 متر طولي، بالإضافة إلى مطل وشلال ومناطق خضراء، وموقع للاحتفالات، ومواقع مخصصة لألعاب الأطفال، إضافة لعدد من المواقع السياحية الاستثمارية تم طرحها للمستثمرين للدخول فيها ومنها تضم مدينة مائية بمساحة 35000 متر مربع ، ومنطقه مخصصة لركوب الخيل بمساحه 10000 متر مربع، ومواقع مخصصة للمطاعم، ومشروع إنشاء عدد خمسة ملاعب رياضية في المحافظة والمراكز التابعة لها، إلى جانب الملاعب

كما شملت الجولة مشروع الصالات الرياضية الذي يقام على مساحه 3600 متر مربع وبحوي على مساحات مفتوحة لممارسه الأنشطة

كما وقف رئيس بلدية الدرب على المسلخ البلدي بالمحافظة للاطلاع على انسيابية سير العمل مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، مشدداً على العاملين بالمسلخ البلدي بتكثيف الإجراءات الوقائية ومضاعفة الجهود المبذولة للحفاظ على صحة وسلامة المواطن والمقيم .

وأوضح المهندس خرمي في ختام الجولة أن بلدية الدرب تعمل جاهده لتطوير وتنوع مشروعاتها البلدية بالمحافظة والقرى التابعة لها، مؤكداً استمرار الجولات التفقدية لمتابعة الأعمال الميدانية والمشاريع الجاري تنفيذها .

// انتهى //

13:46ت م

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الدرب 08 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 29 يوليو 2020 م واستفقد رئيس بلدية محافظة الدرب المهندس محمد بن محسن خرمي ميدانياً أمس، مراحل العمل لعدد من المشروعات البلدية الجاري تنفيذها، وذلك ضمن جولات مختلفة لمتابعة سير العمل.وشملت الجولة التفقدية، مشروع منتزه الدرب العام، الذي يحوي عددًا من المرافق منها ممشى رياضي بطولٍ يصل إلى 1600 متر طولي، ومجرى مائي ونوافير بطول 800 متر طولي، وممشى للدرجات وذوي الاحتياجات الخاصة بطول 1600 متر طولي، بالإضافة إلى مطل وشلال ومناطق خضراء، وموقع للاحتفالات، ومواقع مخصصة لألعاب الأطفال، إضافة لعدد من المواقع السياحية الاستثمارية تم طرحها للمستثمرين للدخول فيها ومنها تضم مدينة مائية بمساحة 35000 متر مربع ، ومنطقه مخصصة لركوب الخيل بمساحه 10000 متر مربع، ومواقع مخصصة للمطاعم، ومشروع إنشاء عدد خمسة ملاعب رياضية في المحافظة والمراكز التابعة لها، إلى جانب الملاعب الرياضية القائمة.كما شملت الجولة مشروع الصالات الرياضية الذي يقام على مساحه 3600 متر مربع وبحوي على مساحات مفتوحة لممارسه الأنشطة الرياضة ، ومسبح مائي، ومشروع الممشى الرياضي بالدرب القديم بجوار مجمع المدارس، ويأتي ذلك استكمالًا لمماشي الرياضة التي تم تنفيذها، وهي ممشى الفن بحديقة المملكة والممشى الرياضي بميدان الأمير محمد بن ناصر والممشى الرياضي بحديقة أبو يحي والممشى الرياضي بالمنتزه العام والممشى الرياضي المواقع بين قريتي بحره والقائم.كما وقف رئيس بلدية الدرب على المسلخ البلدي بالمحافظة للاطلاع على انسيابية سير العمل مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، مشدداً على العاملين بالمسلخ البلدي بتكثيف الإجراءات الوقائية ومضاعفة الجهود المبذولة للحفاظ على صحة وسلامة المواطن والمقيم .وأوضح المهندس خرمي في ختام الجولة أن بلدية الدرب تعمل جاهده لتطوير وتنوع مشروعاتها البلدية بالمحافظة والقرى التابعة لها، مؤكداً استمرار الجولات التفقدية لمتابعة الأعمال الميدانية والمشاريع الجاري تنفيذها .// انتهى //13:46ت م0079

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