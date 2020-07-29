السعودية اليوم / جنوب أفريقيا تسجل 7232 إصابة جديدة بفيروس كورونا



كيب تاون 08 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 29 يوليو 2020 م واس

سجلت جنوب أفريقيا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 7232 إصابة مؤكدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة في جنوب أفريقيا اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 460.000 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 7257 حالة وفاة .

// انتهى //

13:41ت م

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كيب تاون 08 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 29 يوليو 2020 م واسسجلت جنوب أفريقيا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 7232 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد , و 190 حالة وفاة .وأوضحت وزارة الصحة في جنوب أفريقيا اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 460.000 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 7257 حالة وفاة .// انتهى //13:41ت م0078

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