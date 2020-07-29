السعودية اليوم / غانا تسجل 782 إصابة جديدة بفيروس كورونا



أكرا 08 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 29 يوليو 2020 م واس

سجلت غانا خلال الـ 24 ساعة الماضية ، 782 إصابة مؤكدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة الغانية، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 382.752 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 168 حالة وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 30.621 حالة .

// انتهى //

13:38ت م

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أكرا 08 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 29 يوليو 2020 م واسسجلت غانا خلال الـ 24 ساعة الماضية ، 782 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد .وأوضحت وزارة الصحة الغانية، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 382.752 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 168 حالة وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 30.621 حالة .// انتهى //13:38ت م0076

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