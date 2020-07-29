السعودية اليوم / سمو أمير منطقة جازان يعزي والد وذوي العريف " المعشي " من منسوبي حرس الحدود بالداير



جازان 08 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 29 يوليو 2020 م واس

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر عبدالعزيز أمير منطقة جازان اليوم تعازيه ومواساته لأسرة العريف محمد بن حسين حمد المعشي أحد منسوبي حرس الحدود بقطاع الداير، الذي توفي نتيجة حادث غرق خلال أداء مهام عمله بوادي "حمر" بمحافظة الداير بني مالك.

وأكد سموه اعتزاز الجميع بتفاني وإخلاص الفقيد وحرصه -رحمه الله- على أداء المهام والأمانة في أداء عمله، سائلاً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبهم عبر والد وذوو الفقيد عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة جازان على تعازيه ومواساته لهم التي كانت لها الأثر البالغ في نفوسهم ، مؤكدين أنهم جميعًا فداء للدين والوطن، سائلين المولى عز وجل أن يديم الأمن والاستقرار لهذه البلاد في ظل قيادتها الرشيدة.

// انتهى //

13:22ت م

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