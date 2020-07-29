شاهد بالصور كيف قضى الحجاج يوم الترويه

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رصدت الكامير تضرع ودموع حجاج ودعاء وابتهال إلى الله في يوم التروية. وتم تجهيز كافة ساحات ومرافق المسجد الحرام بالملصقات الأرضية المؤقتة، والتي تهدف إلى تنظيم مسارات دخول حجاج بيت الله الحرام وأداء مناسكهم لتضمن من خلالها تطبيق التباعد الاجتماعي بين أفواج الحجيج، وذلك بالتنسيق والتعاون مع وزارة الحج والعمرة والقيادات الأمنية.

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