الرجال الأطول من 183 سم أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا 

2020-07-29

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

قال علماء من جامعة أوكسفورد إن الأشخاص الأطول من 6 أقدام أي ما يوازي 183 سم يمكن أن يكونوا أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) بمقدار الضعف، وفقًا لبحث جديد اعتمد على دراسة بيانات 2000 شخص في المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وأظهرت البيانات أن الرجال الذين تزيد أطوالهم عن 183 سم كانوا أكثر عرضة للإصابة بالفيروس بمقدار مرتين، مضيفة أن النساء أيضًا لديهن نفس الاحتمالات إذا كن يمتلكن نفس الطول، لكن كان عددهن قليلاً جدًا والنتائج غير موثوقة.

تفسير النتائج:

ويعتقد الفريق وراء الدراسة أن ذلك يرجع إلى ما يُسمى بـ الهباء الجوي، وهي الجزيئات الدقيقة التي تبقى في الهواء بعد عملية التنفس ممن حولهم، ويأتي ذلك بعد أن اعترف علماء من منظمة الصحة العالمية في وقت سابق من هذا الشهر بوجود أدلة ناشئة على أن فيروس كورونا يمكن أن ينتشر عبر الهواء.

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وعلى ذلك، ادعت الدراسة أن الأشخاص الأطول قامة معرضون لخطر أكبر إذا ثبت بالفعل بالدليل القاطع أن الفيروس ينتشر جوًا، وإلا فلن يكون الطول عاملًا مؤثرًا؛ ذلك أن قطرات العطاس والسعال التي تحمل الفيروس تهبط بسرعة إلى الأرض.

وتم تحليل نتائج المسح من قبل فريق من علماء البيانات في المملكة المتحدة والنرويج والولايات المتحدة، بقيادة خبراء في جامعة أكسفورد، ولم تُنشر بعد في مجلة علمية.

إصابات فيروس كورونا حول العالم:

ويُذكر أن عدد المصابين حول العالم بفيروس كورونا وصل إلى نحو 17 مليون إصابة، وتُوفي 664,139 شخصًا، بينما تعافى نحو 10.5 مليون شخص.

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