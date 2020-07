فيديو طريف.. الأميرة آن تعلم الملكة إليزابيث استخدام تطبيق Zoom

2020-07-29

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

يلجأ معظم الآباء إلى أولادهم لمساعدتهم على التنقل عبر الأدوات التكنولوجية الحديثة، والملكة إليزابيث، ملكة بريطانيا العظمى، ليست استثناءً.

وكانت الملكة إليزابيث قد ظهرت في أول مكالمة فيديو لها الشهر الماضي أثناء الحديث مع الجنود خارج البلاد، مستخدمة في ذلك تطبيق Zoom لمكالمات الفيديو، وكانت الأميرة آن هي من عملتها كيفية استخدامه.

ويوثق NEW: A first look behind the scenes of those royal video calls 💻

Watch how Princess Anne tried to teach her elderly mother about @zoom_us.

But her elderly mother is, err, the Queen.

🎥 A great clip from tomorrow’s documentary ‘Anne: The Princess Royal at 70’ on @itv 9pm 👇 pic.twitter.com/duHzozH2x5 — Chris Ship (@chrisshipitv) July 28, 2020 الطريف، محاولة الابنة تعليم ملكة بريطانيا استخدام التطبيق، حيث تقول: هل يمكنك رؤية الجميع؟ يجب أن يكون هناك ستة أشخاص على شاشتك الآن.

ويأتي مقطع الفيديو الذي أثار ردود فعل واسعة بعد مشاركته عبر تويتر، كجزء من فيلم وثائقي قادم يحتفل بعيد ميلاد الأميرة آن السبعين في أغسطس المقبل.

ويُذكر أن الأميرة آن لا تحبذ أبدًا استخدام منصات التواصل الاجتماعي، ولديها وجهة نظر قوية في هذا الشأن؛ إذ ترى أن هذه الوسائل تغني الأفراد رويدًا رويدًا عن مقابلة بعضهم في الحياة الواقعية.

وفي حين يمتلك العديد من أفراد العائلة المالكة البريطانية حسابات على تويتر، بما في ذلك الأمير تشارلز والأمير ويليام والأمير هاري، إلا أن الأميرة لا تفضل ذلك.

وعلقت على هذه الأمر قائلة: أنا أعرف تمامًا ما هو تويتر، لكنني لن أقترب منه، حتى إذا تم إعطائي المال نظير ذلك.

