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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة نجران، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول.
وأوضحت الهيئة أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظات: (بدر الجنوب، وثار، وحبونا، ويدمة، وشرورة)، وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة منطقة نجران
29 يوليو 2020 - 8 ذو الحجة 1441 12:36 PM
تشمل عدة محافظات وتستمر حتى الـ9 مساء
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة نجران، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول.
وأوضحت الهيئة أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظات: (بدر الجنوب، وثار، وحبونا، ويدمة، وشرورة)، وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.
، "الأرصاد": أمطار متوسطة إلى غزيرة على نجران ،
المصدر : الخليج 365
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