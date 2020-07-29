، سلطنة عُمان: 665 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا ،

محمد بن مسعود - الدمام - الكويت تسجل 786 متعافياً والإجمالي 56467

سجلت سلطنة عُمان خلال الـ 24 ساعة الماضية، 665 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و10 حالات وفاة.

وأفادت وزارة الصحة العُمانية، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 78569 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 412 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 60240 حالة.

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، شفاء 786 حالة من المصابين بفيروس كورونا ليرتفع عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 56467 حالة.

وقالت الوزارة إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيداً لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.سلطنة عمان فيروس كورونا الجديد