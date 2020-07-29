، "المدني" يرفع الاستعداد والجاهزية في "منى" لاستقبال الحجاج ،

محمد بن مسعود - الدمام - اتخاذ جميع الإجراءات للحفاظ على سلامتهم طوال تواجدهم

رفعت قوات الدفاع المدني، درجة الاستعداد والجاهزية في مشعر منى لاستقبال حجاج بيت الله الحرام، لقضاء يوم التروية الموافق للثامن من شهر ذي الحجة، واتخاذ جميع الإجراءات للحفاظ على سلامتهم طوال تواجدهم فيها.

وأكد قائد قوات الدفاع المدني اللواء الدكتور حمود الفرج، جاهزية جميع وحدات وفِرَق الدفاع المدني لأداء مهامها، وفق ما ورد في خطة المديرية العامة للدفاع المدني، وجاهزية جميع الجهات المشاركة لتنفيذ مهامها وفق ما ورد في الخطة العامة للطوارئ بالحج؛ لمواجهة أي مخاطر.الدفاع المدني مشعر منى