محمد بن مسعود - الدمام - سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط ارتفع بنسبة 0.54 % ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة اليوم، بنسبة 0.81 % ليصل إلى 43.60 دولار أمريكي. كما ارتفع سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة، بنسبة 0.54 % ليثبت عند 41.35 دولار أمريكي.النفط أسعار النفط 29 يوليو 2020 - 8 ذو الحجة 1441 12:06 PM سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط ارتفع بنسبة 0.54 % Advertisements أسعار النفط ترتفع و"برنت" يصل الى 43.60 دولار أمريكي أسعار النفط ترتفع و"برنت" يصل الى 43.60 دولار أمريكي ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة اليوم، بنسبة 0.81 % ليصل إلى 43.60 دولار أمريكي. كما ارتفع سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة، بنسبة 0.54 % ليثبت عند 41.35 دولار أمريكي. الكلمات المفتاحية ، أسعار النفط ترتفع و"برنت" يصل الى 43.60 دولار أمريكي ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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