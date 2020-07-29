، 169 وفاة و5.5 ألف إصابة.. هنا جديد "كورونا" في روسيا ،

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أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الأربعاء، تسجيل 169 وفاة و5475 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال آخر 24 ساعة، مقابل 5395 إصابة و150 وفاة في اليوم السابق.
وأكدت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا في روسيا، في تقريرها اليومي، أن الإصابات الجديدة تتوزع بين جميع أقاليم البلاد الـ85، باستثناء دائرة نينيتس ذاتية الحكم التي لم تسجل إصابات جديدة؛ مشيرة إلى عدم ظهور أعراض الإصابة لدى 26.8% من المرضى الجدد.
وارتفعت بذلك حصيلة الإصابات بالفيروس التاجي التي سُجلت في روسيا منذ بداية الجائحة بنسبة 0.7% خلال آخر 24 ساعة، وأصبحت 828990 إصابة، منها 13673 حالة وفاة و194984 حالة نشطة؛ مما يمثل انخفاضًا بـ2810 حالات نشطة منذ يوم أمس.
ووفق "روسيا اليوم"، تَمَاثل 8116 شخصًا للشفاء من الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" في روسيا خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 620333 شخصًا.
وأجري في روسيا حتى اليوم أكثر من 27.5 مليون فحص طبي لتشخيص الإصابات بـ"كوفيد-19"، ولا يزال أكثر من 260.6 ألف شخص تحت الرقابة الطبية.روسيا فيروس كورونا الجديد
169 وفاة و5.5 ألف إصابة.. هنا جديد "كورونا" في روسياصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-07-29
أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الأربعاء، تسجيل 169 وفاة و5475 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال آخر 24 ساعة، مقابل 5395 إصابة و150 وفاة في اليوم السابق.
وأكدت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا في روسيا، في تقريرها اليومي، أن الإصابات الجديدة تتوزع بين جميع أقاليم البلاد الـ85، باستثناء دائرة نينيتس ذاتية الحكم التي لم تسجل إصابات جديدة؛ مشيرة إلى عدم ظهور أعراض الإصابة لدى 26.8% من المرضى الجدد.
وارتفعت بذلك حصيلة الإصابات بالفيروس التاجي التي سُجلت في روسيا منذ بداية الجائحة بنسبة 0.7% خلال آخر 24 ساعة، وأصبحت 828990 إصابة، منها 13673 حالة وفاة و194984 حالة نشطة؛ مما يمثل انخفاضًا بـ2810 حالات نشطة منذ يوم أمس.
ووفق "روسيا اليوم"، تَمَاثل 8116 شخصًا للشفاء من الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" في روسيا خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 620333 شخصًا.
وأجري في روسيا حتى اليوم أكثر من 27.5 مليون فحص طبي لتشخيص الإصابات بـ"كوفيد-19"، ولا يزال أكثر من 260.6 ألف شخص تحت الرقابة الطبية.
29 يوليو 2020 - 8 ذو الحجة 1441
12:03 PM
السلطات الصحية: الإصابات الجديدة تتوزع بين الأقاليم الـ85
أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الأربعاء، تسجيل 169 وفاة و5475 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال آخر 24 ساعة، مقابل 5395 إصابة و150 وفاة في اليوم السابق.
وأكدت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا في روسيا، في تقريرها اليومي، أن الإصابات الجديدة تتوزع بين جميع أقاليم البلاد الـ85، باستثناء دائرة نينيتس ذاتية الحكم التي لم تسجل إصابات جديدة؛ مشيرة إلى عدم ظهور أعراض الإصابة لدى 26.8% من المرضى الجدد.
وارتفعت بذلك حصيلة الإصابات بالفيروس التاجي التي سُجلت في روسيا منذ بداية الجائحة بنسبة 0.7% خلال آخر 24 ساعة، وأصبحت 828990 إصابة، منها 13673 حالة وفاة و194984 حالة نشطة؛ مما يمثل انخفاضًا بـ2810 حالات نشطة منذ يوم أمس.
ووفق "روسيا اليوم"، تَمَاثل 8116 شخصًا للشفاء من الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" في روسيا خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 620333 شخصًا.
وأجري في روسيا حتى اليوم أكثر من 27.5 مليون فحص طبي لتشخيص الإصابات بـ"كوفيد-19"، ولا يزال أكثر من 260.6 ألف شخص تحت الرقابة الطبية.
، 169 وفاة و5.5 ألف إصابة.. هنا جديد "كورونا" في روسيا ،
المصدر : الخليج 365
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