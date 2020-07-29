شكرا لقرائتكم خبر عن مفتي المملكة: الحج أجره عظيم والدولة تبذل جهوداً لسلامة الحجاج والان نبدء بالتفاصيل
قال سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ إن الحج أجره كبير عند الله والدولة تبذل جهودها لإتمام هذا النسك العظيم على أكمل وجه.
وأضاف: جميع القطاعات الحكومية والخاصة تعمل بكل طاقاتها خلال حج هذا العام من أجل إقامة الركن الخامس من أركان الإسلام على أكمل وجه، وتأمين سلامة الحجاج أثناء تأديتهم نسهكم وفق الإجراءات الاحترازية.
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