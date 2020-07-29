وزير الخارجية البريطاني: اتفاق الرياض خطوة أساسية للوصول إلى حل سلمي ومستدام للأزمة اليمنية المزيد

قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب إن اتفاق الرياض خطوة أساسية للوصول إلى حل سلمي ومستدام للأزمة اليمنية.

وأضاف راب أن "إعلان تسريع اتفاق الرياض تطور مهم، وندعم الأطراف اليمنية للاستمرار في التفاوض وتسوية الأزمة".

واستكمالا لجهود السعودية في تحقيق الأمن والاستقرار وتنفيذ اتفاق الرياض، قدمت المملكة آلية لتسريع العمل باتفاق تضمنت استمرار وقف إطلاق النار والتصعيد بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي والذي بدأ سريانه منذ الـ 22 من يونيو/حزيران الماضي.

كما تضمنت إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي التخلي عن الإدارة الذاتية وتطبيق اتفاق الرياض، إلى جانب تعيين محافظ ومدير أمن لمحافظة عدن.

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وفي إطار العمل على وحدة الصف، تم الاتفاق على تكليف رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك بتشكيل حكومة كفاءات سياسية خلال 30 يوماً، على أن تكون مناصفة بين الشمال والجنوب.

ولأن استقرار المدن المحررة على رأس الأولويات، تم الاتفاق على خروج القوات العسكرية من عدن إلى خارج المحافظة، وفصل قوات الطرفين في محافظة أبين وإعادتها إلى مواقعها السابقة.

كذلك جرى العمل على جمع طرفي الاتفاق في الرياض، الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي، وبمشاركة فاعلة من الإمارات العربية المتحدة التي كانت حاضرة في توقيع الاتفاق الأم.

ولتجاوز العقبات القائمة توافق الطرفان على تغليب مصالح الشعب اليمني، وتهيئة الأجواء لممارسة الحكومة لجميع أعمالها من العاصمة المؤقتة عدن، مع انطلاق عجلة التنمية في المناطق المحررة، وصولا لإنهاء الأزمة اليمنية وعلى رأسها مسار السلام برعاية الأمم المتحدة.

وفي 5 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، واكبت ”الخليج 365” توقيع اتفاق بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجديد، بالرياض، عنوانه إعادة الأمل ونبذ الفرقة، والعمل على دحر المشروع الحوثي والإخواني والإيراني من البلاد.