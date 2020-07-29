الخليج 365الأربعاء 2020/7/29 12:09 م بتوقيت أبوظبي
أصيب خمسة أشخاص، اليوم الأربعاء، في انفجار حافلة ركاب صغيرة وسط العاصمة العراقية بغداد، ناجم عن عبوة ناسفة زرعت داخلها.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر أمني قوله إن "الانفجار الذي وقع داخل حافلة صغيرة لنقل الركاب في منطقة الباب الشرقي وسط بغداد ناتج عن عبوة ناسفة داخل السيارة".
وأضاف أن الحصيلة النهائية بلغت خمسة مصابين، دون وقوع أي وفيات، فيما لم يشر في الوقت نفسه إلى المسؤول عن التفجير.
ويشهد العراق تفجيرات متفرقة بين الحين والآخر يقوم بها عناصر من تنظيمي "القاعدة" و"داعش" الإرهابيين.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة 5 أشخاص بانفجار عبوة ناسفة وسط العاصمة بغداد المزيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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