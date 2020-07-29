إصابة 5 أشخاص بانفجار عبوة ناسفة وسط العاصمة بغداد المزيد

أصيب خمسة أشخاص، اليوم الأربعاء، في انفجار حافلة ركاب صغيرة وسط العاصمة العراقية بغداد، ناجم عن عبوة ناسفة زرعت داخلها.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر أمني قوله إن "الانفجار الذي وقع داخل حافلة صغيرة لنقل الركاب في منطقة الباب الشرقي وسط بغداد ناتج عن عبوة ناسفة داخل السيارة".

وأضاف أن الحصيلة النهائية بلغت خمسة مصابين، دون وقوع أي وفيات، فيما لم يشر في الوقت نفسه إلى المسؤول عن التفجير.

ويشهد العراق تفجيرات متفرقة بين الحين والآخر يقوم بها عناصر من تنظيمي "القاعدة" و"داعش" الإرهابيين.