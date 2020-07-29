مرسوم ملكي أردني بإجراء الانتخابات النيابية المزيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة الخليج 365 الأربعاء 2020/7/29 12:07 م بتوقيت أبوظبي الأربعاء 2020/7/29 12:07 م بتوقيت أبوظبي

أصدر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، مرسوما ملكيا، بإجراء الانتخابات لمجلس النواب. جاء ذلك في نبأ عاجل أوردته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية، دون تفاصيل أخرى. وذكرت الوكالة أن مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخابات، ستعقد اجتماعا، ظهر اليوم، لتحديد موعد الانتخابات النيابية. Advertisements ووفق المادة 34 من الدستور الأردني، فإن الملك هو صاحب القرار في إصدار الأوامر بإجراء الانتخابات النيابية وفق أحكام القانون. وفي مايو/أيار الماضي، أنهى البرلمان الأردني الـ18 دورته التي استمرت أربع سنوات. وبقرار اليوم، يكون الملك عبدالله قد حسم الجدل الجاري في الشارع الأردني بشأن إجراء الانتخابات، خاصة في ظل التدابير الوقائية التي اتخذتها الممكلة لمواجهة أزمة كورونا.

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