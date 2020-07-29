هداف الدوري الإيطالي.. معجزات كريستيانو رونالدو تهدد إيموبيلي

تنطلق منافسات الجولة الـ37 من الدوري الإيطالي، الثلاثاء، بإقامة مباراتين أولاهما بين بارما وأتالانتا، والثانية بين إنتر ميلان ونابولي، على أن تستكمل باقي المباريات الأربعاء.



وتقام الجولة الـ37 بعد حسم يوفنتوس اللقب الـ36 في تاريخه، والتاسع على التوالي، في ظل اتساع الفارق بينه وبين وصيفه إنتر ميلان إلى 7 نقاط.

ورغم حسم اللقب، فإن هناك صراعات ما زالت مشتعلة، على رأسها سباق الفوز بلقب هداف الدوري الإيطالي هذا الموسم.

تفوق إيموبيلي

يتقدم الإيطالي تشيرو إيموبيلي، مهاجم لاتسيو، في سباق هدافي الدوري الإيطالي برصيد 34 هدفا، متفوقا على مطارده البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، بفارق 3 أهداف.

واستفاد إيموبيلي من تسجيله ثلاثية "هاتريك" خلال فوز فريقه على هيلاس فيرونا بنتيجة 5-1 في الجولة الماضية، بينما اكتفى رونالدو بهز شباك سامبدوريا بهدف وحيد.

وأمام المهاجم الإيطالي فرصة لتوسيع الفارق وزيادته حصته التهديفية عند مواجهة بريشيا، الذي تأكد هبوطه للدرجة الثانية، عند استضافته بملعب الأولمبيكو.

أما الدون فيخرج رفقة فريقه لمواجهة كالياري في عقر داره، لذا فإن مهمته ستكون أصعب في تقليص الفارق مع مهاجم لاتسيو.





معجزات الريمونتادا

ورغم صعوبة لحاق رونالدو بالصدارة مع تبقي جولتين، فإن تاريخ النجم صاحب الـ35 عاما تخللته الكثير من العودات (الريمونتادات) الإعجازية في الصراعات الفردية.

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ولعل أقرب هذه العودات المستحيلة نجاحه في التساوي مع إيموبيلي في صدارة الهدافين حتى وقت قريب برصيد 30 هدفا، حيث جاء هذا التساوي بعد تأخره عن المهاجم الإيطالي بفارق 11 هدفا حتى الجولة الـ14، إذ كان يملك الأخير في جعبته 17 هدفا، بينما كان "الدون" مكتفيا بإحراز 6 فقط وقتها.

ومع توالي المباريات، نجح رونالدو في زيادة معدله التهديفي، إذ لم يتوقف عن التهديف سوى في 3 جولات فقط منذ الجولة الـ15، لينجح في اللحاق بإيموبيلي في النهاية، قبل أن يتمكن الأخير من الهروب بالصدارة بهاتريك الجولة الماضية.





وعلى صعيد آخر، سبق لرونالدو تحقيق ريمونتادا تاريخية في صراع هدافي دوري أبطال أوروبا موسم 2016-2017، حينما كان لاعبا في ريال مدريد الإسباني.

اللاعب الدولي البرتغالي أنهى دور المجموعات في ذلك الموسم مكتفيا بتسجيل هدفين فقط، ليتأخر عن صدارة قائمة الهدافين بفارق 8 أهداف عن ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسباني.

لكن رونالدو فاجأ الجميع في الأدوار الإقصائية بتسجيل 10 أهداف بداية من مواجهة بايرن ميونيخ الألماني في ذهاب دور الـ8، حتى المباراة النهائية.

وفي نهاية البطولة، ظفر رونالدو بلقب هداف دوري الأبطال بوصوله إلى 12 هدفا، مقابل 11 للبرغوث، الذي لم يحرز سوى هدف وحيد في أدوار خروج المغلب.





ويترقب عشاق يوفنتوس ورونالدو ما ستفسر عنه آخر جولتين بالكالتشيو، لمعرفة مدى إمكانية نجاح "الدون" في تسجيل عودة جديدة يضيفها إلى سجل عوداته التاريخية في النزالات الفردية.