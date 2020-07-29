تعرف على سعر لقاح كورونا المنتظر

2020-07-29

متابعات الخليج 365 - متابعة

ينتظر العالم برمته ولادة اللقاح الذي سيقضي على الفيروس المستجد الذي طال حوالي 17 مليون شخص حتى الآن، وما زال مستمرًا في حصاده، في حين تتسابق عدة شركات حول العالم للتوصل إلى تلك الهدية الثمينة، أعلنت شركة موديرنا قبل أيام قليلة أنها شرعت في مرحلة متأخرة في دراسة للقاح تستهدف إجراء اختبارات على متطوعين أصحاء.

وكانت الشركة الأميركية أعلنت سابقًا أن نتائج مبشرة أظهرتها التجارب على القردة خلال مراحل متقدمة على لقاح ضد كورونا.

سعر اللقاح:

في حين أفادت صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية بأن سعر اللقاح يتوقع أن يتراوح ما بين 50 و60 دولارًا أميركيًا مقابل دورة العلاج.

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كما لفتت إلى أن هذا السعر أعلى مما حددته شركة Pfizer وشريكها الألماني BioNTech مقابل لقاحهما ضمن الصفقة مع الحكومة الأميركية، والذي بلغ 39 دولاراً مقابل كل دورة علاج تضم جرعتين من اللقاح.

وأشار التقرير إلى أن السعر الذي اقترحته “موديرنا” سيطبق في العقود مع الولايات المتحدة ودول أخرى ذات مداخيل عالية.

إلى ذلك، أعلنت مودرنا، أمس الثلاثاء، أن التجارب التي أجرتها على القردة أظهرت استجابة مناعية قوية ووفرت حماية من الإصابة بالفيروس التاجي. وقالت في بيان صحافي، إن اللقاح ميرنا-1273، الذي أعطي للقردة وفر حماية للرئة والأنف من الإصابة ومنع المرض الرئوي في جميع الحيوانات.

ونشرت نتائج الدراسة التي أجريت على القردة في دورية نيو إنجلاند جورنال أوف ميديسين الطبية.

وأظهرت تلك النتائج تحسنا فيما يبدو على النتائج التي حققها لقاح أسترازينيكا في دراسة مماثلة.

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