، "البيشي" مديرًا لتحرير أخبار الاقتصاد والأعمال في قناة الشرق "بلومبيرج" بالسعودية ،

محمد بن مسعود - الدمام - يعمل في مجال الصحافة الاقتصادية والنفطية منذ نحو 20 عامًا

انضم محمد البيشي إلى قناة الشرق للأخبار "بلومبيرج"، التي ينتظر أن تنطلق قريبًا وهي المملوكة والمدارة من قِبَل المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق (SRMG)، أكبر مجموعة نشر في الشرق الأوسط، كمدير تحرير أخبار الأعمال والاقتصاد في السعودية من خلال مكتبها في العاصمة الرياض.

والبيشي يعمل في مجال الصحافة الاقتصادية والنفطية منذ نحو 20 عامًا، ويحمل درجة البكالوريوس في الإعلام تخصص صحافة، ودبلوم عالٍ في إدارة التسويق من معهد الإدارة العامة، ولديه عدة دورات متخصصة في اللغة الإنجليزية ومجال تخصصه منها دورة في الإعلام المالي والاقتصادي ضمن برنامج الزائر الدولي لوزارة الخارجية الأمريكية من الولايات المتحدة، ودورة متخصصة في الإعلام النفطي من أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان للإعلام بالتعاون مع شركة "شل" للطاقة.

وعَمِل البيشي سابقًا رئيسًا لقسم الاقتصاد في صحيفة "الشرق الأوسط" في لندن لمدة 3 سنوات، ومساعدًا لرئيس تحرير صحيفة "الاقتصادية" لنحو 5 سنوات، كتب خلالها عدة مقالات للصحيفتين.

كما أنه عضو في هيئة الصحفيين السعوديين وعضو سابق في رابطة الصحفيين البريطانيين.