محمد بن مسعود - الدمام - قالت: تتضمن نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيها بشأن حالة الطقس بمنطقة تبوك اليوم، تضمن نشاطاً للرياح السطحية وأمطاراً رعدية وتدنياً في مدى الرؤية، بتبوك ومحافظتَي البدع وتيماء. وبيّنت الإدارة أن الحالة ستستمر حتى الساعة الحادية عشرة مساءً.الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حالة الطقس تبوك حالة تستمر حتى 11 مساءً.. "الأرصاد": أمطار رعدية على تبوك وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-07-29 أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيها بشأن حالة الطقس بمنطقة تبوك اليوم، تضمن نشاطاً للرياح السطحية وأمطاراً رعدية وتدنياً في مدى الرؤية، بتبوك ومحافظتَي البدع وتيماء. وبيّنت الإدارة أن الحالة ستستمر حتى الساعة الحادية عشرة مساءً. Advertisements 29 يوليو 2020 - 8 ذو الحجة 1441 11:29 AM قالت: تتضمن نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية قالت: تتضمن نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيها بشأن حالة الطقس بمنطقة تبوك اليوم، تضمن نشاطاً للرياح السطحية وأمطاراً رعدية وتدنياً في مدى الرؤية، بتبوك ومحافظتَي البدع وتيماء. وبيّنت الإدارة أن الحالة ستستمر حتى الساعة الحادية عشرة مساءً. ، حالة تستمر حتى 11 مساءً.. "الأرصاد": أمطار رعدية على تبوك ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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