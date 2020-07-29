"الأرصاد" تنبه بأمطار رعدية بمكة المكرمة على مدار 12 ساعة

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الأربعاء من أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على منطة مكة المكرمة . حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الأربعاء من أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على منطة مكة المكرمة . وقالت الأرصاد أن الحالة المذكورة من الساعة الـ 11 صباحاً وحتى الساعة 11 ليلاً ، وذلك على بحرة ورابغ وجدة وخليص . وتشهد المملكة أمطار متفاوتة وجريان سيول على عدة مناطق منذ نهاية الأسبوع الماضي .

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