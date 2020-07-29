بالفيديو.. حجاج بيت الله الحرام يؤدون طواف القدوم مع تطبيق الإجراءات الوقائية

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): وثق مقطع فيديو آداء حجاج بيت الله الحرام لطواف القدوم وسط تطبيق الإجراءات الإحترازية. وثق مقطع فيديو آداء حجاج بيت الله الحرام لطواف القدوم وسط تطبيق الإجراءات الإحترازية. وأظهر الفيديو المسافات الآمنة بين الحجاج وسلاسة الطواف دون أي مشاهد للزحام او التكدس ، وفقاً لـ "الإخبارية " . الجدير بالذكر أن المملكة اتخذت عدة إجراءات مكثفة لضمان سلامة الحجاج رغم وباء كورونا وتيسيير آداء المناسك . إقرأ أيضاً :

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