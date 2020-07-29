شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. إغلاق 623 منشأة مخالفة بالرياض خلال أسبوع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): تمكنت أمانة منطقة الرياض، من إغلاق ٦٢٣ منشأة مخالفة للأنظمة والاشتراطات خلال ٧ أيام. تمكنت أمانة منطقة الرياض، من إغلاق ٦٢٣ منشأة مخالفة للأنظمة والاشتراطات خلال ٧ أيام. وفي السياق نفسه، نفذ مراقبو أمانة منطقة الرياض ٢٦ ألف جولة رقابية للتحقق من الالتزام بالضوابط والاشتراطات البلدية والصحية. Advertisements

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