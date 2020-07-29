شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. أمير مكة: تعداد القوى العاملة في خدمة حجاج هذا العام يصل إلى 60 ألفًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

كشف أمير منطقة مكة رئيس لجنة الحج المركزية، الأمير خالد الفيصل، اليوم الأربعاء، أن الطاقة الاستيعابية لمخطط إسكان منى الجديد 40 ألف حاجًا، كما أن مشروع مطار الحج والعمرة الجديد في الفيصلية في مكة المكرمة سيكون قريبًا من عرفات، وخاصًّا بالحج والعمرة، وتابعًا لمطار الملك عبدالعزيز بجدة.

وأوضح الأمير خالد الفيصل، لنشرة أخبار التاسعة بقناة MBC: " الآن لدينا مخططات جديدة، وأول هذه المخططات في المشاعر المقدسة سوف يكون هذا العام جزءًا من المخطط الجديد في منى، وسوف يقدم هذا العام والعام المقبل إن شاء الله، ويكون جاهزًا لـ40 ألف حاج، وسيكون تجربة لما يكون عليه الإسكان في مشعر منى" .

وأشار أمير مكة إلى أن تعداد القوى العاملة في خدمة حجاج هذا العام من كل القطاعات الأمنية والخدمية بـ60 ألفًا رغم العدد المحدود من الحجاج؛ لافتًا إلى تجهيز المشاعر المقدسة بمحاجر صحية في حال أُصيب أحد الحجاج بفيروس كورونا.