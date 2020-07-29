شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. فرحة أرملة بعد حصولها على منزل جديد وسداد مبلغه بالكامل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

فاجأ الإعلامي فيصل العبد الكريم، أرملة تعول أيتام بمنزل جديد ، والذي كانت في حاجة شديدة له .

وأظهر العبدالكريم عبر مقطع فيديو، حصول الأرملة على المنزل بالتعاون مع “جود إسكان” وجمعية “فتاة الأحساء”، حيث تم سداد كافة المبلغ الخاص بالمنزل.

وأوضح المقطع فرحة المرأة بالمنزل الجديد بعد المفاجأة وانهارت في البكاء من الفرحة، فيما طلب منها “العبد الكريم” الدعاء لخادم الحرمين والأمير محمد بن سلمان لأن هذه المبادرة طلعت من عندهم.

وعلق “العبد الكريم” على الفيديو: “تم سداد المبلغ خلال ساعات ثم زرنا الأسرة لنبشرهم بتملك المنزل، دموع فرح جزى الله خيراً كل من ساهم بها، وأعرض التقرير ليعلم كل شخص أن الريال الذي يقدمه يصنع فرح عظيم، فيما طالب ابن المرأة بالحفاظ على والدته وأخته وأن يكون فردا نافعا في المجتمع ويتلقي تعليمه جيدا.