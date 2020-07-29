شكرا لمتابعة خبر عن الوقت المسموح به لجلوس الأطفال أمام شاشات التليفزيون والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):كشفت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة جدة عن الوقت المسموح به للأطفال للجلوس أمام التليفزيون أو الأجهزة الإلكترونية .
وأكدت " صحة جدة " انه ينبغي ألا يزيد عن ساعة واحدة في اليوم للأطفال من عمر 3 إلى 5 أعوام ، مع وجود البالغين لمساعدتهم على فهم ما يرونه .
الجدير بالذكر أن الدراسات العلمية أثبتت أن الزيادة عن هذا المعدل يُعرض الطفل لمرض التوحد ويضعف القدرات العقلية .
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