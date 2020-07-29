شكرا لمتابعة خبر عن سبب رش الأضحية بالماء والتراب ومسح أنفها بالمنديل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

يلجأ بعض باعة الأغنام لخدع المشترين مثل خلط التراب بالماء ورشها على شعر الخروف لتظهر وكأنها أغنام قدمت من البر وأنها لا تتناول إلا أعشاباً برية وبعيدة عن حظائر المدن.

وتشمل طرق الخداع، عندما تظهر على الذبيحة خراج في رقبتها ما يضر لحمها يقوم البائع بفتح الخراج وإنزال ما به من سائل ومن ثم معالجة الذبيحة لتظهر وكأنها سليمة؛ فيما قد يتم رفع الذبيحة من القوائم الأمامية لإقناعهم أنها سمينة، بحسب صحيفة "عكاظ" .

ويدع رفع الجزء العلوي من الذبيحة، الشحم واللحم ينزل للأسفل، وبالتالي لا يعطي صورة حقيقية لحجم الذبيحة، فيما يقوم آخرون بمنع الأضحية المريضة من الثبات وإجبارها على الحركة حتى لا يكشف الزبون مرضها، لذا يقوم البائع بضربها ومنعها لإجبارها على الحركة.

وهناك ذبائح مصابة بسيلان الأنف مثل الزكام، فيقوم البائع باستخدام قطعة قماش لمسح ما يخرجه أنف الذبيحة لتظهر سليمة، فيما لا يكشف آخرون عن حقن أضاحيهم بمضادات حيوية بغرض العلاج وتحسين الصحة وهو ما يعرضها إلى فترة منع استهلاك لحومها من أسبوع إلى 4 أسابيع على الأقل.