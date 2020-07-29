شكرا لمتابعة خبر عن مشاهد لحجاج بيت الله الحرام تظهر الالتزام بالتباعد الجسدي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): وثق مقطع فيديو الحجاج في بيت الله الحرام وهم يتبعون الإجراءات الإحترازية، والإلتزام بالتباعد الجسدي . وثق مقطع فيديو الحجاج في بيت الله الحرام وهم يتبعون الإجراءات الإحترازية، والإلتزام بالتباعد الجسدي . وثمن الشيخ بدر الدولة، جهود المملكة ، قائلا " تذكر فتشكر، فهي وفرت جميع الخدمات للحجاج سواءً من الخدمات الصحية أو الغذائية". وأظهر مقطع الفيديو أن هناك مسافة محددة بين كل حاج والآخر في يوم التروية بمنى.

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