شكرا لمتابعة خبر عن الأمن العام يجيب عن التساؤلات الشائعة بشأن الدخول للمشاعر المقدسة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

أجاب حساب الأمن العام عن الأسئلة الشائعة ، التي تتردد بشأن دخول الأشخاص مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والعقوبات المتعلقة بمخالفة تعليمات الحج .

وأوضح الأمن العام بأنه من المسموح دخول المدينة المقدسة والخروج منها أما المشاعر المقدسة فغير مصرح الدخول إليها إلا بعد 12ذي الحجة، فيما أجاب عل سؤال حول السماح بدخول منى – عرفة – مزدلفة" بأنه من غير المسموح إلا لمن يحمل الصفة النظامية أو حاجا نظاميا أو من يتطلب عمله التواجد في المشاعر المقدسة لخدمة الحجاج.

وتابع الأمن العام الإجابة على الأسئلة المكررة ومنها هل يوجد حملات حج هذا العام بأنه لا توجد حملات او مكاتب للحج محذرا من التعاون مع من يدعي تقديم هذة الخدمة، مردفا بأن عقوبة الدخول للمشاعر المقدسة بدون تصريح غرامة مالية تصل ل10.000ريال تضاعف في حالة التكرار، أما عقوبة نقل الحجاج بدون تصريح تصل لـ50.000ريال ومصادرة المركبة، فيما أتاحت وزارة الداخلية قنوات رسمية للإبلاغ عن المخالفين ومنها الرقم المجاني" 911" حيث يتم استقبال البلاغات على مدار الساعة.