شكرا لمتابعة خبر عن أمانة العاصمة المقدسة تدعو المواطنين والمقيمين للإستفادة من تطبيقات إيصال الذبائح للمنازل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حسين العلي (صدى): دعت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً بإدارة المسالخ جميع المواطنين والمقيمين الإستفادة من مبادرة الأمانة لإيصال طلبات الذبائح للمنازل وذلك عن طريق التطبيقات الألكترونية وأرقام "الواتس آب" وذلك بهدف تسهيل عملية البيع وتوصيل الذبائح للمستهلكين وسد إحتياجاتهم وفقاً للإشتراطات الصحية والإحترازية وحفاظاً على صحة الجميع. دعت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً بإدارة المسالخ جميع المواطنين والمقيمين الإستفادة من مبادرة الأمانة لإيصال طلبات الذبائح للمنازل وذلك عن طريق التطبيقات الألكترونية وأرقام "الواتس آب" وذلك بهدف تسهيل عملية البيع وتوصيل الذبائح للمستهلكين وسد إحتياجاتهم وفقاً للإشتراطات الصحية والإحترازية وحفاظاً على صحة الجميع. وأوضح مدير إدارة المسالخ بالأمانة الدكتور أحمد قوته، التسهيلات التي أحدثتها التطبيقات الألكترونية لخدمة توصيل طلبات الذبائح على حسابات تطبيق "واتس آب" والتطبيقات الإلكترونية المعتمدة لدى الأمانة والتي دُشنت في وقتٍ سابق ضمن حزمة من الإجراءات الإحترازية وتدابير وقائية فعَّلتها وكالة الخدمات للحد من إنتشار فيروس كورونا للمساهمة في حماية المواطنين والمقيمين من التنقل والإزدحام ، مضيفاً أنَّ الأمانة اتجهت للإعتماد على إستخدام التقنيات الألكترونية الحديثة وهي إحدى برامج التحول الوطني للمساهمة في تحسين تجربة المواطن لخدمات القطاع البلدي.

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