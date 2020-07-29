شاهد: حجاج بيت الله يبدأون أول مناسك الحج في يوم التروية

انطلق حجاج بيت الله الحرام فجر اليوم الأربعاء، من مكة المكرمة إلى منطقة منى عقب أداء صلاة الفجر، معلنين بدء مناسك الحج فيما يعرف بـ "يوم التروية".

ويأتي موسم الحج 2020 في ظرف استثنائي منع المملكة السعودية من استقبال حجاج من الخارج، وسط إجراءات وقائية وصحية مشددة نتيجة تفشي فيروس كورونا .

ويبيت الحجاج ليلتهم في منى، قبل أن يتوجهوا بعد صلاة فجر غد الخميس إلى عرفات.

وبعد عملية اختيار قامت بها السلطات السعودية يشارك نحو 10 آلاف مقيم بالمملكة في المناسك -التي تتواصل على مدى 5 أيام- مقارنة بنحو 2.5 مليون مسلم حضروا العام الماضي.

Advertisements

وتم تزويد كل حاج بمجموعة من الأدوات والمستلزمات، بينها إحرام طبي ومعقم وحصى الجمرات وكمامات وسجادة ومظلة، بحسب كتيب "رحلة الحجاج" الصادر عن السلطات، فيما ذكر حجاج أنه طلب منهم وضع سوار لتحديد تحركاتهم.

وحُددت نسبة غير السعوديين من المقيمين داخل المملكة بـ70% من إجمالي حجاج هذا العام، ونسبة السعوديين 30% فقط، وهم من الممارسين الصحيين ورجال الأمن المتعافين من الفيروس. وفق موقع الجزيرة.

وخضع الحجاج لفحص فيروس كورونا المستجد قبل وصولهم إلى مكة، وسيتعين عليهم أيضا الحجر الصحي بعد الحج.

وأعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية أنها أقامت العديد من المرافق الصحية والعيادات المتنقلة، وجهزت سيارات الإسعاف لتلبية احتياجات الحجاج الذين سيطلب منهم الالتزام بالتباعد الجسدي.