الجبير عن آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض: نقلة نوعية لتوحيد الصف اليمني

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية، عضو مجلس الوزراء، عادل الجبير، إن الآلية المقترحة لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض نقلة نوعية إلى مرحلة تسهم في توحيد الصف وتفعيل مؤسسات الدولة لخدمة المواطن اليمني بجميع مكوناته وتلبية احتياجاته المعيشية.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، كتب الجبير: تمثل الآلية المقترحة لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض نقلة نوعية إلى مرحلة تسهم في توحيد الصف وتفعيل مؤسسات الدولة لخدمة المواطن اليمني بجميع مكوناته وتلبية احتياجاته المعيشية، ودعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة في اليمن.

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وقدمت السعودية للحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، آليةً لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض، تضمنت استمرار وقف إطلاق النار بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي، إضافة لتخلي الأخير عن الإدارة الذاتية.

كما تتضمن آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض، تشكيل حكومة يمنية بالتناصف بين الشمال والجنوب، وتكليف رئيس الوزراء اليمني بتشكيل حكومة كفاءات، خلال ثلاثين يومًا على أن تباشر الحكومة الجديدة مهامها في العاصمة المؤقتة عدن، فضلًا عن تعيين محافظ ومدير أمن جديدين لمحافظة عدن.

وشملت الآلية خروج القوات العسكرية من عدن، وفصل قوات الطرفين في أبين.