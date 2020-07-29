تنفيذًا لاتفاق الرياض.. عبدالملك يُشكل الحكومة اليمنية الجديدة و«لملس» محافظًا لعدن

أصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، اليوم الأربعاء، قرارًا بإعادة تكليف الدكتور معين عبدالملك بتشكيل الحكومة الجديدة، تنفيذًا لاتفاق الرياض.

ونص القرار على استمرار الحكومة الحالية في مهامّ تصريف الأعمال حتى تشكيل الحكومة الجديدة.

كما أصدر الرئيس اليمني قرارين جمهوريين آخرين، الأول رقم (5) لسنة 2020م، قضت المادة الأولى منه بتعيين أحمد حامد لملس محافظًا لمحافظة عدن، وقضت المادة الثانية الأخيرة من هذا القرار العمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية، وفق وكالة «سبأ» اليمنية.

والقرار الثاني رقم (6) لسنة 2020م، قضت المادة الأولى منه بتعيين العميد/ أحمد محمد الحامدي مديرًا عامًّا لشرطة محافظة عدن ويرقّى إلى رتبة لواء، وقضت المادة الثانية من هذا القرار العمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.