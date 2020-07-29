«طقس الأربعاء» بالمشاعر المقدسة.. هطول أمطار رعدية يصاحبها نشاط للرياح

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن حالة الطقس المتوقعة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال الـ24 ساعة القادمة.

وأشارت «هيئة الأرصاد»، إلى أن هناك فرصة هطول أمطار رعدية على العاصمة المقدسة ومشاعر منى ومزدلفة وعرفات، يصحبها نشاط في رياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية تتحول ليلًا من شمالية إلى شمالية شرقية، تتراوح سرعتها ما بين 15 إلى 40 كلم/ ساعة قد تصل إلى 50 كلم/ ساعة بسبب التيارات الهابطة المصاحبة للسحب الرعدية.

وأوضحت أن درجة الحرارة العظمى والصغرى من 37 إلى 29 درجة مئوية، وتتراوح معدلات الرطوبة بين 35 إلى 75%، مع فرصة لهطول أمطار رعدية على أرجاء العاصمة المقدسة. مبينة أن الحالة المناخية تستمر حتى الساعة الثالثة فجرًا.